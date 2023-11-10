حكومة غزة: نطالب بفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم

حكومة غزة: نطالب بفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم
التاريخ
11/10/2023 3:11:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دول العالم بإيقاف مجازر جيش الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وبفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم لدخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى المستشفيات حتى تواصل عملها.
وتنتظر شاحنات المساعدات على الجانب المصري من معبر رفح إذن الدخول إلى قطاع غزة من إسرائيل التي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات قبل دخولها القطاع.
MENAFN10112023000208011052ID1107409554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.