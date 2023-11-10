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حكومة غزة: نطالب بفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم

11/10/2023 3:11:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دول العالم بإيقاف مجازر جيش الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وبفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم لدخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى المستشفيات حتى تواصل عملها.
وتنتظر شاحنات المساعدات على الجانب المصري من معبر رفح إذن الدخول إلى قطاع غزة من إسرائيل التي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات قبل دخولها القطاع.




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