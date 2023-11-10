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فيديو- انقطاع تام للكهرباء في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد الوقود

11/10/2023 3:11:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انقطع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد مخزون الوقود وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

وكان قد حذر مدير المستشفى الإندونيسي يوم امس الخميس ان المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود، مؤكدا أن المستشفى لن يتخلى عن دوره في معالجة الجرحى.

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