فيديو- انقطاع تام للكهرباء في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد الوقود

فيديو- انقطاع تام للكهرباء في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد الوقود
التاريخ
11/10/2023 3:11:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انقطع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد مخزون الوقود وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وكان قد حذر مدير المستشفى الإندونيسي يوم امس الخميس ان المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود، مؤكدا أن المستشفى لن يتخلى عن دوره في معالجة الجرحى.
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