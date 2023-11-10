ارتفاع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال الى 356

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ان عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وصل إلى 356.

واضاف هاغاري :"لن نفوت أي فرصة حقيقية لاستعادة الرهائن لكن الأمر يحتاج إلى وقت، جهود متعددة تبذل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة ، ونقوم بكل شيء لإعادة المحتجزين من غزة وسيستغرق الأمر وقتا"

واستكمل ان النظام السوري يتحمل مسؤولية كل عمل ينطلق من أرضه.

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واضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال :" نواصل شن هجمات واسعة على منصات الصواريخ في غزة"