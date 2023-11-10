ارتفاع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال الى 356

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ان عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وصل إلى 356.
واضاف هاغاري :"لن نفوت أي فرصة حقيقية لاستعادة الرهائن لكن الأمر يحتاج إلى وقت، جهود متعددة تبذل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة ، ونقوم بكل شيء لإعادة المحتجزين من غزة وسيستغرق الأمر وقتا"
واستكمل ان النظام السوري يتحمل مسؤولية كل عمل ينطلق من أرضه.
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واضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال :" نواصل شن هجمات واسعة على منصات الصواريخ في غزة"
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