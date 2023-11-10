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ارتفاع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال الى 356

11/10/2023 3:11:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ان عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وصل إلى 356.

واضاف هاغاري :"لن نفوت أي فرصة حقيقية لاستعادة الرهائن لكن الأمر يحتاج إلى وقت، جهود متعددة تبذل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة ، ونقوم بكل شيء لإعادة المحتجزين من غزة وسيستغرق الأمر وقتا"

واستكمل ان النظام السوري يتحمل مسؤولية كل عمل ينطلق من أرضه.
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واضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال :" نواصل شن هجمات واسعة على منصات الصواريخ في غزة"


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