قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي
التاريخ
11/10/2023 3:11:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
من جهته، أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن قصف مستشفى الشفاء بغزة يؤكد تعرض حياة الآلاف للخطر، وشدد على ضرورة إيقاف أعمال الحرب في مستشفيات غزة.
MENAFN10112023000208011052ID1107409550
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.