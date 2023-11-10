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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي

11/10/2023 3:11:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
من جهته، أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن قصف مستشفى الشفاء بغزة يؤكد تعرض حياة الآلاف للخطر، وشدد على ضرورة إيقاف أعمال الحرب في مستشفيات غزة.




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