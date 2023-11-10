هيئة البث الإسرائيلية: محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين

هيئة البث الإسرائيلية: محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين
التاريخ
11/10/2023 3:11:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين بوساطة أميركية قطرية.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المحادثات تهدف لصفقة موسعة لإطلاق سراح الأسرى.
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