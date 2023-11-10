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هيئة البث الإسرائيلية: محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين

11/10/2023 3:11:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين بوساطة أميركية قطرية.


وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المحادثات تهدف لصفقة موسعة لإطلاق سراح الأسرى.

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