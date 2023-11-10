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50 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمدرسة البراق في غزة

11/10/2023 3:11:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى الشفاء، اليوم الجمعة، ان نحو 50 شهيداً ارتقوا بعد قصف صاروخي ومدفعي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة البراق في غزة في اليوم الخامس والثلاثين للحرب .


وقال مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية: "نحو 50 شهيداً جرى انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة اليوم الجمعة" .

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