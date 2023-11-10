50 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمدرسة البراق في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن مدير مستشفى الشفاء، اليوم الجمعة، ان نحو 50 شهيداً ارتقوا بعد قصف صاروخي ومدفعي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة البراق في غزة في اليوم الخامس والثلاثين للحرب .
وقال مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية: "نحو 50 شهيداً جرى انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة اليوم الجمعة" .
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