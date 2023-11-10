مجلس النواب ينعى نائب أسبق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق الشيخ بخيت الحجايا الذي انتقل إلى رحمته تعالى، اليوم الجمعة.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الثالث عشر، حيث كان مثالا بالإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وأعرب الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
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