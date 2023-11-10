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مجلس النواب ينعى نائب أسبق

11/10/2023 3:11:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق الشيخ بخيت الحجايا الذي انتقل إلى رحمته تعالى، اليوم الجمعة.


واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الثالث عشر، حيث كان مثالا بالإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.


وأعرب الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.





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