غارات إسرائيلية قرب مستشفيي النصر والعيون بغزة

غارات إسرائيلية قرب مستشفيي النصر والعيون بغزة
التاريخ
11/10/2023 3:11:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت غارات إسرائيلية وقصف مدفعي قرب مستشفيي النصر والعيون بمدينة غزة، تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة بسماء القطاع وفقا لما أفاد مراسل الجزيرة
يأتي ذلك وسط استمرار استهداف القوات الإسرائيلية مستشفيات القطاع المحاصر خلال الساعات الماضية.
MENAFN10112023000208011052ID1107409546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.