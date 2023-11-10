فيديو- اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال غرب غزة
التاريخ
11/10/2023 3:11:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غرب مدينة غزة، بعد قصف تعرض له محيط مستشفى الشفاء وفقا لما أفاد مراسل الجزيرة
كما أفادت صحيفة فلسطين باندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما يطلق الاحتلال النار والقذائف بكثافة.
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