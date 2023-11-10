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جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد نصاصرة في بيت فوريك شرق نابلس

11/10/2023 3:11:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد ليث محمد باكير نصاصرة (21 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا بنابلس، إلى منزل عائلته في البلدة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يصلى عليه في مسجد البلدة القديم، ومن ثم إلى مقبرة الشهداء في البلدة حيث ووري الثرى.

وجابت مسيرة تشييع الشهيد نصاصرة شوارع البلدة، وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بالوحدة الوطنية ورص الصفوف.

واستشهد الشاب نصاصرة الليلة الماضية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال المواجهات اندلعت مساء أمس الخميس في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها 9 مواطنين بالرصاص الحي ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت اليوم الجمعة، مركبة الإسعاف التي تحمل جثمان الشهيد نصاصرة من المرور عبر حاجز بيت فوريك، واحتجزتها لعدة ساعات.

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