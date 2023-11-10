ما العمل في حالة انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم عند الرجال؟



يعاني الرجال بعد سن الأربعين من انخفاض في هرمون التستوستيرون، وتظهر علامات على الإنسان تنبئ بانخفاضه.

فوفقاً للأطباء، هناك علامات تشير إلى انخفاض مستوى هرمون الذكورة الرئيسي: تقلب الحالة المزاجية للرجل، الكآبة، اضطراب النوم، شرود الذهن. لذلك عند ظهور هذه العلامات يجب على الرجل مراجعة الطبيب. وهناك علامة مؤكدة - مقاس الخصر أكبر من 100 سنتمتر. وللعلم كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم، انخفض مستوى هرمون التستوستيرون وفق روسيا اليوم.

ويدعم هرمون التستوستيرون بالإضافة إلى وظائف الجهاز التناسلي، الأجهزة الأخرى أيضا بما فيها عضلة القلب. فكما هو معروف، الرجال الذين يعانون من انخفاض مستوى التستوستيرون هم أكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب.

التغلب على انخفاضه

يشير الأطباء إلى أنه لحسن الحظ يمكن تجاوز هذه المشكلة وعلاجها، من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة. ومن أجل ذلك يجب:

1- التخلي عن جميع العادات السيئة؛

2 - ممارسة النشاط البدني؛

3 - التخلص من الوزن الزائد؛

4 - تناول كمية كافية من السوائل؛

5 - تحسين جودة النوم.

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