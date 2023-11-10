«ترينالي الشارقة للعمارة» ينطلق غداً بشعار «جمالية المتغيّر: عمارة التكيّف»



تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية من ترينالي الشارقة للعمارة، تحت شعار «جمالية المتغيّر: عمارة التكيّف»، التي تستمر 3 أيام، يقدم خلالها جلسات حوارية وعروض أفلام وجولات بين مختلف مشاريع الترينالي، وورش عمل وعروض أداء.

ويقدم برنامج دورة هذا العام تجربة غامرة وديناميكية للجمهور، تضعه باتصال مباشر مع حوار يقام بمختلف أرجاء مدينة الشارقة، ويتعمق في الحلول المحتملة التي يمكن تطبيقها في سياق المدن من وجهة نظر التصميم والعمارة، ويشارك السبل التي يمكن من خلالها أن يسهم تبادل الموارد، وإعادة استخدام المخلفات في تغيير مستقبل التصميم والعمارة على نطاق عالمي.

تصاميم إبداعية



وتبحث هذه الدورة التي تأتي بإشراف القيّمة توسي أوشينو، في حلول التصاميم الإبداعية والمبتكرة، والقائمة على استخدام الموارد الطبيعية والمحلية الوفيرة، التي غالباً ما تكون قد نتجت عن ظروف الندرة التي اجتاحت جميع أرجاء منطقة الجنوب العالمي، وتتجسد من خلال مشاريع يقدمها 29 مشاركاً.

وتأتي أولى فعاليات برنامج الافتتاح في جلسة حوارية بين ليزلي لوكو «قيّمة ومعمارية ومؤسس معهد المستقبل الأفريقي في أكرا»، وراهول مهروترا «مؤسس آر إم آي للعمارة، وأستاذ في كلية الدراسات العليا للتصميم بجامعة هارفارد»، يتشاركان نماذج من معماريين ومصممين ممن اخترقوا قيود السياق والمكان، لتحويل الندرة إلى فرصٍ للوفرة.

60 باحثاً



ويُعرض هذا الموضوع بشكل أكثر تعمقاً في إصدار الترينالي الجديد، الذي يترافق مع انطلاق الدورة الثانية، والذي يحمل عنوان «ملاحظات ميدانية حول الندرة»، ويضم قصائد ومقالات وحوارات كتبها 60 باحثاً ومختصاً من مختلف أنحاء الجنوب العالمي، وسيتم إطلاق هذا الإصدار بالتزامن مع عرض تقديمي تديره جولي سيريلي، التي شاركت في تحرير هذا الكتاب.

وستدعو سلسلة من الجلسات الحوارية المشاركين في ترينالي الشارقة للعمارة، لمناقشة مشاريعهم التي تأتي ضمن المفاهيم الثلاثة الداعمة لرؤية القيّمة، وهي السياق المتجدد، وسياسات الاستخراج، والتكوينات غير الملموسة، من خلال مناقشات حول المناهج المعمارية التي تستجيب للسياق، وظروف المكان، وتؤكد أهمية احتواء دورة حياة المواد، وأخذها في الحسبان قبل اعتمادها في المشاريع، كما تبيّن الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للغبار، وسيدير هذه الجلسات ماثيو باراك أستاذ العمارة والثقافة الحضرية في جامعة لندن متروبوليتان وسيتال سولانكي، مؤسس ومدير شركة ماتر ومفو ماتسيبا، أستاذ مساعد زائر في جامعة كولومبيا.



جولات إرشادية

ويضم برنامج الافتتاح عدداً من الجولات بين مشاريع الترينالي في مواقعه الرئيسة، وستكون الجولة الأولى بقيادة القيّمة توسي أوشينو في مدرسة القاسمية، تليها جولات إرشادية أخرى على مدار الأيام الثلاثة، وتشمل الجولات زيارات إلى معرض «مؤسسة هونارشالا»، بقيادة مؤسسها سانديب فيرماني، بالإضافة إلى زيارة العمل التركيبي الذي تقدمه «كيف_بيرو» في مسلخ الشارقة القديم، الذي يعكس حالات التغيّر من خلال الأصوات والعروض التي يضعها في أرجاء المكان.

وفي زيارة إلى الأعمال المشاركة في منطقة المدام، سيتم دعوة الزوار لاستكشاف العمل التركيبي «الخيمة الخرسانية 2023»، من تصميم دار - ساندي هلال وأليساندرو بيتي، وهو عمل تم تنفيذه لأول مرة في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، ويعاد بناؤه ضمن السياق الحالي.

وسيستقبل المصممون الزوار طيلة الأيام الثلاثة لبرنامج الافتتاح، وإرشادهم عبر مفاهيم هذا العمل، كما تضم منطقة المدام خلال هذا البرنامج، عرض أداء من ثلاثة فصول، بعنوان «أوساغباي»، وهي تعني «الأرواح التي تحتل المساحات الدنيوية»، من تأليف وتوزيع المشاركة في الترينالي، بوبو أوغيسي.

ورش عمل

وتضم ورش العمل التي يقدمها برنامج الافتتاح، ورشة عن تقنيات إعادة التدوير، يقدمها توماس إيغومينيدس المشارك بعمل «سفينة ثيسيوس 2023»، الذي يبحث في الإمكانات الجمالية للمواد المهملة، في حين يقدم «تعاون: هنري غلوغو وألكسندر كونغشوغ»، ورشة عمل عن مرشحات الهواء الملحية، ويركز عملهم التركيبي المشارك «استقلالية الموارد»، على الحلول ذات التقنيات البسيطة والصديقة للبيئة، والقابلة للتكيف، ويُظهر عملهم المكون من ثلاثة أجنحة من الخيزران، إمكانية خلق الموارد من رحم التحديات البيئية، مثل اعتماد الطاقة الشمسية لتحلية المياه، والفلاتر الملحية لتنقية الهواء.

قوة الخيال

وتأتي مجموعة أخرى من الفعاليات، لتدعم مساعي التصميم الذي يحتفي بالبيئة ويقدّرها، حيث تستكشف إحدى الجلسات العلاقة بين البشر وأشكال الحياة غير البشرية، وتقدم عروضاً تشمل الصوت والصور والجسد، وتستضيف سينما سراب المدينة في منطقة المريجة عرض «الحداثة الاستوائية: العمارة والقوة في غرب أفريقيا 2023»، وهو فيلم يقدم نظرة على أشكال التفاعل بين العمارة الحديثة، ومعالم الاستعمار في غانا حديثة الاستقلال، تصاحبه جلسة حوارية يديرها أولورونفيمي أديووي «معماري مشارك في استوديو كونترا»، كما سيدير ويل لاوال «مؤسس ذا ريبابلك»، جلسة عن قوة الخيال، وقدرته على إعادة تشكيل مستقبل العمارة والتصميم.

مبادئ وأفكار

وفي إطار الإعلان عن برنامج الافتتاح، قالت القيّمة الفنية على الترينالي توسي أوشينو، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمدرسة القاسمية، إن أهمية فهمنا لسياق المكان واحتوائه في مجالي العمارة والتصميم، أدى إلى تشكيل أعمالي وفق نهج مختلف لأكثر من عقد من الزمن، وألهمني دائماً للاستمرار في المشاريع التوعوية، لذا، فإنه يسعدني أن أكون اليوم في الشارقة، لأقدم هذه المجموعة المميزة من الممارسين والمختصين، الذين يسترشدون بالمبادئ والأفكار نفسها التي ندعمها وندعو إلى تبنيها، وفي خضم هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها كوكبنا، آمل أن يكون الترينالي في هذه الدورة، مساحة تمنح الزوار الأمل والقوة، بينما نحتفي بالمناهج والمجتمعات الإبداعية والمبتكرة الموجهة نحو إيجاد الحلول في جميع أنحاء الجنوب العالمي، وأن يجدوا فيها القدرة على تغيير مستقبلنا والطريقة التي نعيش بها.