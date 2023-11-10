«وعد تشوكابرا».. سرد تخيلي لتجارب واقعية

تعد رواية «وعد تشوكابرا»، الصادرة أخيراً، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، للكاتب راني محمد عمايري، سرد تخيلي لتجارب واقعية يتم تقديمها تحت مظلة أسطورية وتخيلية، إذ تجتمع فيها شخصيات قد تبدو متناثرة، لكنها عانت من وعد أسود واحد.



وتسلط الرواية الضوء على تحديات أبطالها في الحرب والغربة والسجن واللجوء، وتقوم بعض الحكايات على أحداث حقيقية تم توثيقها من قبل أبطالها أنفسهم.



تبدأ الرواية بأسطورة تشوكابرا والتي تمثل الصراع الأزلي والأبدي بين الشر والخير، والمكتوبة بطريقة إبداعية وخيالية بالكامل. وقد تم اختيار هذه الأسطورة لربط الحكايات وجمعها تحت مظلّة واحدة.



تضم الرواية أربعة فصول رئيسة: الأسطورة، وعد تشوكابرا باللجوء، وعد تشوكابرا بالحرب، وتشوكابرا في تايلاند. وتحت كل من هذه الفصول مجموعة حكايات، كل منها تتناول موضوعاً إنسانياً مختلفاً تحت تصنيف الفصل الرئيسي.