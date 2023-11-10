رواد أعمال يستعرضون مشروعاتهم في مجال الكتب بـ«الشارقة الدولي للكتاب»

استعرض عدد من رواد الأعمال، مشروعاتهم في مجال الكتب، وذلك خلال جلسة حوارية نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ضمن فعاليات الدورة الـ 42 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، مؤكدين أنه على الرغم من انتشار الكتب الرقمية، إلا أن الكتاب الورقي مازال يحتفظ بمكانته لدى القراء.

رحلات خارجية



وقال رئيس مجلس إدارة مكتبة زايد، خالد آل علي، خلال الجلسة التي حملت عنوان «حوارات شراع المجتمعية: أعمال الكتب»: «كنت أعمل سابقاً في السلك الدبلوماسي، وزرت العديد من المكتبات خلال رحلاتي الخارجية وأبهرتني كمية الكتب المعروضة بمختلف اللغات، حتى أنني وضعت جدولاً بالكتب التي أرغب في اقتنائها من كل دولة أسافر إليها».

وأضاف: «حينما عدت إلى دولة الإمارات سألت نفسي: لماذا لا أبدأ مشروعاً خاصاً بمكتبة؟ وبالفعل خضت التجربة التي أعتبرها تجربة متوسطة حالياً، لكن أحببت أن أجمع من خلالها الأشياء التي شاهدتها في الخارج، في مكان واحد».

كتب متنوعة



وأوضح خالد آل علي، أن مكتبته التي تتخذ من إمارة أم القيوين مقراً تلبي احتياجات القراء من الكتب المتنوعة، وتعد مكتبة لبيع الكتب ومقهى ثقافياً، فضلاً عما تقدمه من خدمات للجمهور، مؤكداً أن المكتبة لاقت صدى كبيراً، وتوفر أكبر محتوى إنجليزي في الإمارة بجانب المحتوى العربي.



رسومات ونصوص



بدورها، روت ندى العوضي، مديرة مشروع «The Bookshelf»، تفاصيل مشروعها القائم باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: «كنت حريصة على شراء الكتب باستمرار كل شهر أو شهرين باللغتين، حتى أشجع أبنائي على القراءة، وكنت أهتم بعناوين الكتب ومحتواها لأنه من الضروري تشجيع الطفل على حب الكتب، بما تتضمنه من رسومات ونصوص جذابة وموضوعات مشوقة»، مضيفة: «بعد أزمة كورونا أغلقت المكتبات ومن ثم كان شراء الكتب الإنجليزية أسهل نظراً لتوافر محتواها على الإنترنت بصورة أكبر».

وتابعت: «حال مكتبة الطفل العربية ناشئة، والمحتوى غير متوفر على الإنترنت، لذلك مع بدء أزمة كوفيد فكرت في خدمة لتوفير كتب تشبهنا وتشبه مجتمعنا، وانبثقت عنها فكرة الاشتراك الشهري كي يتوفر لنا أفضل الكتب المختارة من قبل شخص موثوق ويراعي عاداتنا وتقاليدنا وفي الوقت نفسه يتماشى مع التطور والعلم في أساليب التربية».

200 كتاب

من جانبها، قالت أسماء الكمالي، مؤسس مشروع نقاء: «إن المشروع بدأ منذ أزمة كوفيد 19، حيث كان لدي كمية كبيرة فائضة من الكتب، إذ قرأت خلال فترة كورونا نحو 200 كتاب زيادة على المعدل الطبيعي الذي أقرأه، وبالتالي كبرت كومة الكتب وأصبح لدي فائض، لذلك أدركت ضرورة البحث عن كيفية إخراج الكتب من البيت تدريجياً».

وأضافت: «بدأت أولاً على انستغرام، ثم وصل الأمر إلى بيع حوالي ألف كتاب في الشهر وأصبحنا مشهورين، ومن بعدها تحولنا لبيع الكتب المستعملة».

20 ألف كتاب



من جهتها، قالت غريس كريم، مؤسس مشروع بوك إندز، وهي منصة لبيع وشراء الكتب المستعملة، إن مشروعها يعتمد على شراء الكتب المستعملة المقروءة وعرضها على المنصة، مع تسليم صاحبها رصيداً إما كاش أو شراء كتب به من على المنصة.

وأضافت: «حالياً لدينا حوالي 20 ألف كتاب على المنصة بـ13 لغة مختلفة، منها الفرنسي والألماني والأردو والروسي، حيث نتيح كل الكتب على المنصة، خاصة وأننا في دبي التي تجمع جنسيات من مختلف دول العالم، وبالتالي يمكن لجميعهم الحصول على الكتب التي يرغبونها».



وتابعت: «منذ 6 أشهر افتتحنا محلاً يضم قرابة 5 آلاف كتاب بلغات مختلفة، وهدفنا الرئيس تشجيع القراءة بصورة أكبر، لذلك نطرح الكتب بأسعار تشجيعية، وكذلك نشجع على استعمال الكتاب كل مرة حتى يصل إلى مرحلة يحتاج فيها إلى إعادة التدوير».

ولفتت إلى أنهم عملوا على توصيل الكتب لجميع الإمارات السبع أثناء فترة كورونا، وهو ما لاقى إشادة الجميع، حيث تم تطويع التكنولوجيا لتوصيل الكتب المطبوعة، مؤكدة أن مجال الكتب الورقية لن يمت لأنه لا يمكن استبداله بأي شيء آخر.





خلال جلسة «حوارات شراع المجتمعية: أعمال الكتب» التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ضمن فعاليات الدورة الـ 42 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».