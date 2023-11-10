فنانون وباحثون: الأسطورة الشعبية في التراث الإماراتي مادة غنية للفنانين والمبدعين

أجمع فنانون وباحثون في الفن التشكيلي على ضرورة توضيح الفرق بين التراث التقليدي، والإبداع في التراث، مشيرين إلى أن الأسطورة الشعبية مادة غنية في التراث الإماراتي، وشكلت مركزاً للكثير من التجارب الفنية لتقديم أعمالهم وتجاربهم الخاصة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «التراث والإبداع في الفن الإماراتي»، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، شارك فيها الفنان التشكيلي محمد يوسف، والفنانة التشكيلية سلمى المري، والباحثة الدكتورة نهى فران.



رؤية خاصة

وأوضحت الدكتورة نهى فران أن التراث التقليدي يعني الفنون الشعبية، أما الإبداع في التراث فهو نظرية متكاملة عن الإبداع لها علاقة وثيقة بالزمن، مشيرة إلى أهمية الارتكاز على التراث والانطلاق منه لتكوين رؤية خاصة.

من جانبه، أوضح الفنان التشكيلي محمد يوسف أن «مجتمع الإمارات نشأ في الخمسينيات والستينيات مجتمعاً استهلاكياً، فكان للحرف والصناعات اليدوية وحتى الأهازيج والمواويل دور وظيفي، وتقام بغرض محدد، لكن بعد الطفرة النفطية تحول المجتمع من الاستهلاكية إلى الفنية الثقافية»، وقال: «الفنانون قاموا بتوظيف التراث وتقديمه بشكل جمالي، وظهرت الأدوات التراثية بشكل فني متوازن».



ذاكرة غنية

بدورها، تحدثت سلمى المري عن الأسطورة الشعبية وتوظيفها في العمل الفني، قائلة: «الأسطورة الشعبية ذاكرة غنية في التراث الإماراتي، وقمت بتوظيفها في أعمال تشكيلية، ومن الأساطير القديمة (زنوبيا) ملكة تدمر، وكانت وفق الأسطورة الشعبية سيدة شديدة البأس، تسكن جبال رأس الخيمة، وكانت جدتي تروي حكايتها لنا ونحن صغار».

قوة بصرية

في إطار الندوة، استعرضت الدكتورة نهى فران كتابها «التراث والإبداع في الفن الإماراتي»، الذي أصدره معهد الشارقة للتراث، قائلة إن «الكتاب استقراء للتاريخ والموروث الإماراتي، يرصد القوة البصرية والمرئية في التراث، من خلال العديد من الفنانين الذين حملوا موروثهم وانطلقوا منه للتعبير عن هويتهم الخاصة، مثال الدكتورة نجاة مكي، التي استلهمت آثار مليحة في الكتابة والعملات في أعمال فنية».