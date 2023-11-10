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«الشارقة الدولي للكتاب» يقدم 10 نصائح لإثراء القصص بعناصر التشويق والإثارة

11/10/2023 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اصطحب الكاتب الأسترالي أليكس فينلي، جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وتحديداً فئة اليافعين، في رحلة استكشافيّة، ضمن ورشة عمل تفاعليّة، بغرض تعزيز مهاراتهم الأدبية، وخاصة ما يتعلّق بتقنيات الكتابة الحديثة، وتنمية ملكة التفكير والسرد والإبداع لديهم.

وكشف فينلي خلال الورشة، التي عُقدت تحت عنوان «كشف اللغز»، وشهدت حضور عدد كبير من مختلف الفئات، عن مجموعة من أسرار التشويق والإثارة في الحكايات، وكيف يُمكن كتابة قصّة جاذبة للقرّاء، مُحدّداً 10 نصائح قيّمة في هذا الإطار، هي: تجنب الخلفية الدرامية في بداية القصة. وعدم «تفريغ المعلومات»، إذ يرى أنه لا حاجة للتباهي بالكثير منها.

وتجنب السرد الزائد للتفاصيل.

وإبقاء الحدث حاضراً باستمرار، وعدم جعل شخصيات القصّة تسمع عن الأحداث الكبيرة.

والدخول إلى محور أحداث القصّة مباشرة، بدلاً من البناء عليها تدريجياً.

والحزم عندما يتعلق الأمر بوجهة النظر، ولا تنتقل من رأي إلى آخر.

عدم إزعاج القارئ، وعدم استخدام الكلمات المعقدة أو الغامضة.

واستخدم كلمة «قال» فقط لتحديد المتحدثين في السياق الذي تكتب فيه، دون إضافات زائدة.

الاجتهاد على القصة بشكل يومي حتى الانتهاء منها.

ضرورة إعادة الكتابة وتحريرها وتدقيقها بشكل مستمر.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الحضور، خاصة الصغار، وانعكس ذلك في العديد من الأسئلة التي وجهت للكاتب، والتي تنم عن وعي وثقافة لديهم.

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