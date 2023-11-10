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الطيور الصحراوية تضع بيضاً أكثر عند إطعام صغارها أكثر

11/10/2023 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة إكستر البريطانية، ونشرت في مجلة «PLOS Biology» العلمية، أن الطيور الصحراوية تضع بيضاً أكثر عندما يكون لديها عدد أكبر ممن يساعدها لإطعام صغارها بشكل أكثر.

ووجدت الدراسة أن حجم بيض الأمهات زاد عندما كان لديها عدد أكبر من ممن يساعدها، ولم يؤثر عدد المساعدين الذكور على حجم البيضة، ربما لأن المساعدين الذكور يقومون بإطعام الكتاكيت بمعدلات أقل بكثير من المساعدين الإناث.
وتعد الدراسة واحدة من أولى الدراسات التي أظهرت أن الأمهات في الطيور التي تتكاثر بشكل تعاوني يغيرن حجم بيضهن وفقاً لبيئتهن الاجتماعية.

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