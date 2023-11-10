بطولة إسبانيا.. فياريال يقيل مدربه باتشيتا بعد شهرين من تسلمه مهامه

أقال فياريال الإسباني لكرة القدم مدربه خوسيه روخو "باتشيتا" الجمعة بعد شهرين فقط من تعاقده معه بدلا من كيكي سيتيين، وذلك بسبب تردي نتائج الفريق.

وقال فياريال في بيان "يود النادي أن يشكره (باتشيتا) وجميع أفراد طاقمه التدريبي على عملهم وتفانيهم واحترافيتهم ودفئهم خلال الفترة التي قضاها في النادي".

ويحتل فياريال المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وست هزائم.

وأشرف باتشيتا (55 عاما) على فريق "الغواصات الصفراء" خلال 12 مباراة حقق فيها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع هزائم، من دون أن يقدّم الفريق أداء ثابتا خلال فترة ولايته القصيرة.

وينافس فياريال في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يحتل المركز الثاني ضمن المجموعة السادسة مع 6 نقاط متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن رين الفرنسي المتصدر، علما أنه يملك مباراة مؤجلة.

وسيشرف المدير الرياضي ميغيل أنخيل تينا على الفريق الأول في مباراة الأحد ضد أتلتيكو مدريد رابع الدوري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة. في حين اشارت تقارير محلية أن من المرجح أن يكون مارسيلينو الذي تخلى عن مهامه التدريبية مع مرسيليا الفرنسي في سبتمبر وسبق له أن درّب فياريال بين عامي 2012 و2016، هو المدرب الجديد للفريق.

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