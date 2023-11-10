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بثنائية نظيفة..الهلال يفوز على التعاون ويعزز صدارته للدوري السعودي

11/10/2023 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على ضيفه التعاون 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريقان من محاولاتهما الهجومية حتى تمكن الهلال من تسجيل هدفين عن طريق ألسكندر ميتروفيتش ومحمد كنو في الدقيقتين 81 والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

في المقابل توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة أمام الفتح صاحب المركز الخامس.

وبهذا الفوز، حافظ الهلال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في مباراتين.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية للتعاون في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.

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