بثنائية نظيفة..الهلال يفوز على التعاون ويعزز صدارته للدوري السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على ضيفه التعاون 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، كثف الفريقان من محاولاتهما الهجومية حتى تمكن الهلال من تسجيل هدفين عن طريق ألسكندر ميتروفيتش ومحمد كنو في الدقيقتين 81 والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.
في المقابل توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة أمام الفتح صاحب المركز الخامس.
وبهذا الفوز، حافظ الهلال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في مباراتين.
فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية للتعاون في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.
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