فيفا يعلن انسحاب إريتريا من تصفيات كأس العالم 2026

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن إرتيريا انسحبت من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قبل أقل من أسبوع على مباراتها الافتتاحية.
ولم يعلن الفيفا سبب الانسحاب.
وكانت إريتريا ضمن المجموعة الخامسة، حيث كان من المقرر أن تفتتح مشوارها في التصفيات بمواجهة المغرب خارج أرضها يوم الخميس المقبل.
وستستمر تصفيات المجموعة بالمنتخبات الخمسة المتبقية والتي تضم زامبيا والكونجو وتنزانيا والنيجر إلى جوار المغرب.
وقال الفيفا في بيان "يمكن للفيفا والكاف تأكيد انسحاب الاتحاد الإريتري من التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2026".
وقال الفيفا إنه تم إلغاء جميع مباريات إريتريا. وسيظل جدول مباريات المجموعة الخامسة دون تغيير.
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