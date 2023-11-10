فيفا يعلن انسحاب إريتريا من تصفيات كأس العالم 2026



قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن إرتيريا انسحبت من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قبل أقل من أسبوع على مباراتها الافتتاحية.

ولم يعلن الفيفا سبب الانسحاب.

وكانت إريتريا ضمن المجموعة الخامسة، حيث كان من المقرر أن تفتتح مشوارها في التصفيات بمواجهة المغرب خارج أرضها يوم الخميس المقبل.

وستستمر تصفيات المجموعة بالمنتخبات الخمسة المتبقية والتي تضم زامبيا والكونجو وتنزانيا والنيجر إلى جوار المغرب.

وقال الفيفا في بيان "يمكن للفيفا والكاف تأكيد انسحاب الاتحاد الإريتري من التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2026".

وقال الفيفا إنه تم إلغاء جميع مباريات إريتريا. وسيظل جدول مباريات المجموعة الخامسة دون تغيير.

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