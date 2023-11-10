ولي عهد أبوظبي يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف كل من علي المزروعي وخليفة القمزي



حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه كلٌّ من عيسى سيف المزروعي، وأحمد درويش القمزي، بمناسبة زفاف نجليهما، علي عيسى المزروعي على كريمة محمد جمعة الرميثي، وخليفة أحمد القمزي على كريمة جمال خلف المزروعي.



وأعرب سموّه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.



حضر حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم في فندق إرث في أبوظبي عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.





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