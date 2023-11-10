Saturday, 11 November 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي عهد أبوظبي يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف كل من علي المزروعي وخليفة القمزي

11/10/2023 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه كلٌّ من عيسى سيف المزروعي، وأحمد درويش القمزي، بمناسبة زفاف نجليهما، علي عيسى المزروعي على كريمة محمد جمعة الرميثي، وخليفة أحمد القمزي على كريمة جمال خلف المزروعي.


وأعرب سموّه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.


حضر حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم في فندق إرث في أبوظبي عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10112023000110011019ID1107409480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث