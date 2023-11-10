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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

11/10/2023 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الديوان الملكي السعودي
اليوم "الجمعة"، وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الديوان في بيان أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "سيصلى عليه يوم "الأحد"، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، داعياً الله أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".


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