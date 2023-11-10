الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الديوان الملكي السعودي
اليوم "الجمعة"، وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح الديوان في بيان أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة العربية السعودية.
وأضاف: "سيصلى عليه يوم "الأحد"، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، داعياً الله أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
MENAFN10112023000110011019ID1107409479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.