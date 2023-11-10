بلينكن يصف عدد قتلى حرب إسرائيل في غزة بأنه كبير للغاية

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم "الجمعة" بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء استمرار حرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة، قائلا إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن تحمل المدنيين وطأة الحرب، رحب بلينكن بموافقة إسرائيل على هدنات إنسانية لمدة أربع ساعات وهو الأمر الذي أعلنه البيت الأبيض "الخميس"، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين في غزة.

وفي حديثه للصحفيين بنيودلهي في نهاية جولة استمرت تسعة أيام إلى الشرق الأوسط وآسيا، قال بلينكن "لقد قُتل عدد كبير للغاية من الفلسطينيين؛ وعانى عدد كبير للغاية خلال الأسابيع الماضية".

وتابع "نريد أن نبذل كل في وسعنا لمنع إلحاق الضرر بهم وزيادة المساعدات التي تصل إليهم إلى أقصى حد"، مضيفا أن واشنطن ستناقش إمكانية اتخاذ خطوات أخرى مع إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف.

وتقصف إسرائيل غزة جوا وبحرا وبرا منذ أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي للقطاع في السابع من أكتوبر ونفذوا هجوما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

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