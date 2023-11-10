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ما هي رواية الجيش الإسرائيلي حول قصف مستشفى الشفاء بغزة؟

11/10/2023 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن قذيفة أطلقتها فصائل مسلحة في غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء في وقت سابق من اليوم، ونفى صحة التقارير التي ذكرت أن الانفجار نجم عن ضربة جوية إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان إن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها منظمات داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء".

وتابع أن "القذيفة التي فشل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش" في محيط المستشفى.

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