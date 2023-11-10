إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص

أعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة القتلى جراء الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من 1400 الى 1200، مشيرة الى أن ذلك مرده لاحتساب جثامين لمقاتلي الحركة من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى على أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات لوكالة فرانس برس إن السلطات قامت بـ"تحديث" الحصيلة نظرا لأن "الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف إليها" سابقا تعود إلى عناصر "شاركوا في هجوم حماس وليست لإسرائيليين".

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