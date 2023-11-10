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الصليب الأحمر يحذر : النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

11/10/2023 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر الصليب الأحمر، الجمعة، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته "وصل إلى نقطة اللاعودة".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".

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الصليب الأحمر يحذر : النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

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