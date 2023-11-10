الصليب الأحمر يحذر : النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذر الصليب الأحمر، الجمعة، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته "وصل إلى نقطة اللاعودة".
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".
اقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص
ما هي رواية الجيش الإسرائيلي حول قصف مستشفى الشفاء بغزة؟
الصليب الأحمر يحذر : النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10112023000110011019ID1107409475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.