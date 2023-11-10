السعودية تعلن استثمارات وتمويلات لإفريقيا بـ41 مليار دولار



أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ،عن تقديم المملكة 41 مليار دولار إلى دول أفريقيا في صورة استثمارات وتمويلات ومشروعات إنمائية حتى 2030.

وقال الأمير محمد، في كلمته بالقمة السعودية الأفريقية المنعقدة اليوم "الجمعة" في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لأفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل.

وأعلن ولي العهد أيضاً عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأشار ولي العهد في كلمته إلى العلاقات الوثيقة مع الدول الأفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية.