Saturday, 11 November 2023 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تعلن استثمارات وتمويلات لإفريقيا بـ41 مليار دولار

11/10/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ،عن تقديم المملكة 41 مليار دولار إلى دول أفريقيا في صورة استثمارات وتمويلات ومشروعات إنمائية حتى 2030.

وقال الأمير محمد، في كلمته بالقمة السعودية الأفريقية المنعقدة اليوم "الجمعة" في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لأفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل.

وأعلن ولي العهد أيضاً عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأشار ولي العهد في كلمته إلى العلاقات الوثيقة مع الدول الأفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية.

MENAFN10112023000110011019ID1107409474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث