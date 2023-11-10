Saturday, 11 November 2023 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لليوم الخامس على التوالي وضمن عملية «الفارس الشهم3».. 27 طائرة شحن إماراتية لتخفيف معاناة المدنيين في غزة

11/10/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية «الفارس الشهم3» وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده لليوم
الخامس على التوالي إلى 27
طائرة شحن من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

ويأتي إرسال المساعدات، في إطار حملة «تراحم من أجل غزة» المتواصلة، والتي أطلقتها الإمارات أكتوبر الماضي، لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً من الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمها الأطفال والنساء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.

MENAFN10112023000110011019ID1107409472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث