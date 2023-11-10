اليونسكو تعتمد مقترحاً إماراتياً بأن يكون 29 أكتوبر يوماً عالمياً للبرمجة و19 مارس للتعليم الرقمي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اليونسكو اعتمدت اليوم "الجمعة"، مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للإنترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة.. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "في مبادرة عالمية جديدة لدولة الإمارات ... اليونسكو تعتمد اليوم مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للإنترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة.. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي.. البرمجة أصبحت محوراً أساسياً في التطور الاقتصادي.. والتعليم الرقمي محور أساسي في التطور العلمي... والإمارات ستبقى محور أساسي في الدفع باتجاه تبني أفضل الأدوات والممارسات التي تعود بالخير على البشرية".