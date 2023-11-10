Saturday, 11 November 2023 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليونسكو تعتمد مقترحاً إماراتياً بأن يكون 29 أكتوبر يوماً عالمياً للبرمجة و19 مارس للتعليم الرقمي

11/10/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اليونسكو اعتمدت اليوم "الجمعة"، مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للإنترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة.. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "في مبادرة عالمية جديدة لدولة الإمارات ... اليونسكو تعتمد اليوم مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للإنترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة.. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي.. البرمجة أصبحت محوراً أساسياً في التطور الاقتصادي.. والتعليم الرقمي محور أساسي في التطور العلمي... والإمارات ستبقى محور أساسي في الدفع باتجاه تبني أفضل الأدوات والممارسات التي تعود بالخير على البشرية".

MENAFN10112023000110011019ID1107409471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث