اليونسكو تعتمد مقترحاً إماراتياً بأن يكون 29 أكتوبر يوماً عالمياً للبرمجة و19 مارس للتعليم الرقمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اليونسكو اعتمدت اليوم "الجمعة"، مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للإنترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة.. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "في مبادرة عالمية جديدة لدولة الإمارات ... اليونسكو تعتمد اليوم مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للإنترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة.. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي.. البرمجة أصبحت محوراً أساسياً في التطور الاقتصادي.. والتعليم الرقمي محور أساسي في التطور العلمي... والإمارات ستبقى محور أساسي في الدفع باتجاه تبني أفضل الأدوات والممارسات التي تعود بالخير على البشرية".
MENAFN10112023000110011019ID1107409471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.