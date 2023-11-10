همم سلّمت المفوض السامي لحقوق الإنسان مذكرة احتجاج على موقفه

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن ما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان، وخرق لمواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه رغم كل هذه الفظائع، والجرائم، وتوثيق وسائل الإعلام لها بالصوت والصورة، إلا أن صوت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدا خجولاً، وملتبساً، ووصفته "همم" بأنه لا يليق، ولا يتفق مع دور المفوضية، وولايتها.

ودعت "همم" في مذكرة سلّمتها للمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعد اجتماعها معه في عمان الجمعة إلى دحض حجج الاحتلال بحقه في الدفاع عن نفسه، مشيرة بالاتجاه الآخر بحق الشعب بمقاومة المحتل، وحق تقرير المصير.

وطالبت "همم" المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ومساءلته، ومنع إفلاته من العقاب.





وفيما يلي نص الرسالة :-





سعادة السيد فولكر تورك

المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة





الموضوع : مذكرة من هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" حول الجرائم الاسرائيلية في غزة وموقف المفوضية





تحية وبعد؛

مضى أكثر من شهر على بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وحتى كتابة هذة المذكرة فإن حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال ذهب ضحيتها أكثر من 10 آلاف شهيدًا من المدنيين، منهم ما يزيد عن 4 آلاف طفل ، هذا عدا عن التدمير الشامل لكل البنى التحتية ، واستهداف وحشي للمستشفيات، والمدارس تحت ذرائع كاذبة، وواهية، وقطع للكهرباء ، والماء، والاتصالات في عقاب جماعي للسكان، ومحاولة لارتكاب الجرائم في الظلام، بالتزامن مع قتل ممنهج، ومتعمد للصحفيين.

كل ما قام، ويقوم به الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب مكتملة الأركان، وخرق لكل القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، فإسرائيل حتى اللحظة تتعمد التهجير القسري بشكل مكشوف ودون مواربة، فقد نزح ما يزيد عن مليون ونصف المليون من أهالي غزة المدنيين ، وتواصل أيضًا حرب إبادة بعد قصف بكل أنواع الأسلحة دون توقف، بما فيها الأسلحة المحظورة دوليًا، ولم يتحرك المجتمع الدولي الذي اشبعنا حديثًا عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان لوضع حد لهذه الجريمة المستمرة.

رغم كل هذه الفظائع، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وتوثقها وسائل الإعلام في الصوت والصورة فإن صوت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدى خجولاً، ملتبسا، وبصراحة يمكن القول :- موقفكم لا يليق ، ولا يتفق مع دوركم ، وولايتكم.





سعادة المفوض السامي ؛

إن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" يسجل الملاحظات التالية على موقف وتحركات المفوضية على النحو التالي :-

منذ مباشرة العدوان الإسرائيلي على غزة كان وما زال خطاب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا يتفق مع دورها، فالمطلوب الحديث بوضوح عن جرائم حقوق الإنسان ، وتوصيفها بدقة.أظهر خطاب المفوضية السامية انحيازا، فهو يضع تحت المجهر ما وقع في 7 اكتوبر ، ولا يرى ما بعدها من جرائم مروعة تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي الإنساني ترتكبها إسرائيل ، ودون توقف عند قضية مفصلية أن كل ما يحدث ناتج عن احتلال إسرائيلي استمر 75 عاما ، وإغفال لحق الشعوب في مقاومة المحتل، وحق تقرير المصير .من المفترض أن تقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان حقائق عن الانتهاكات، والجرائم التي وقعت منذ بدء العدوان على ضوء رصد وتوثيق الانتهاكات على أرض الواقع.لم تسلم مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من المعايير المزدوجة، فعندما وقعت الحرب على أوكرانيا كان صوتها عال، وآليات حقوق الإنسان فعالة، وحين وقعت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ساد الصمت، والمراوغة، وتتهم علنا بالتواطئ، وهذه الازدواجية تتسبب في انهيار منظومة حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية، بسبب هذه المواقف والسياسات تتعرض لضربة قاصمة، لأن القيم التي تدافع عنها تتهاوى ، والمجتمع فقد ثقته في كل المؤسسات الدولية التي كان يجب عليها أن تدافع وتصون حقوق الإنسان ، وفي الاختبار الفسلطيني سقطت، لأنها قررت الصمت عن جرائم الجلاد الإسرائيلي، ولم تقف مع الحق والعدالة.أظهر موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان الملتبس أن قرارها مرتهن للدول الغربية الأكبر، والأكثر مساهمة في تمويلها، وهذا خطير، ويتطلب معالجات جذرية.





المفوض السامي ؛

آن الأوان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تتخذ موقفا يتعدى التعاطف الإنساني مع الشعب الفلسطيني ، وتذهب بقوة لحماية حقوق الإنسان من الجرائم التي ترتكبها دولة الفصل العنصري إسرائيل، ولهذا نطالبكم بالتالي:-





الدعوة السريعة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار.إدخال المساعدات الإنسانية (غذاء، دواء، معدات طبية، وقود) دون قيد أو شرط.إدانة صريحة وواضحة للجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.رصد وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وإعلانها بشكل عاجل ومنتظم.العمل مع مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الاحتلال عن جرائمه التي ارتكبها في فلسطين، وعدم افلاته من العقاب.





المفوض السامي ،

نحرص على العمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقدر ما تكون وفية، وإمنية على مبادئ حقوق الإنسان ، وحين لا تلتزم بانفاذها والدفاع عنها ، فهي لا تمثل ضمير العالم ، وإحراره ، ولن نكون أبدًا في مركبها.





ننتظر أن تتجاوبوا مع مذكرتنا .





هديل عبدالعزيز

المنسقة العام لـ هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"







