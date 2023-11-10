اسئلة بالغة الاهمية من الخبير فايز الدويري

MENAFN - Khaberni) خبرني - تساءل الخبير العسكري اللواء الأردني فايز الدويري حول ما ينشره المحللون العسكريون بخصوص سيطرة الاحتلال على قطاع غزة .

وتاليا ما نشره المحلل الدويري :





" لا أدري من على أية ارضية عسكرية يبني بعض المحللين العسكريين تحليلاتهم بسيطرة الاحتلال ونجاح خططه العسكرية ..



هل رأيتموه احتفظ بكيلو متر مربع واحد ؟



هل رأيتموه اعتقل مقاتلا واحدا ؟



هل رأيتم الجنود ينزلون من مصفحاتهم ؟



بالمقابل ..

هل توقفت المقاومة عن إيصال رسائلها للعالم ؟ أقصد الرسائل المصورة ..



هل توقف قصف مدن الكيان الكبيرة ؟



هل توقف إعلان الكيان عن قتلى وجرحى ؟



هل وصل الكيان لأحد القادة الوازنين في المقاومة ؟



إذا كان الكيان متقدما .. فلماذا يبعث رئيس الموساد بمعية رئيس السي آي إيه

إلى قطر ؟ على ماذا يفاوضون ؟



أعود وأقول وكلي ثقة بالله وبمن هم على الأرض ..



إن النصر الحاسم آت آت ... "