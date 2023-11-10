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اسئلة بالغة الاهمية من الخبير فايز الدويري

11/10/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تساءل الخبير العسكري اللواء الأردني فايز الدويري حول ما ينشره المحللون العسكريون بخصوص سيطرة الاحتلال على قطاع غزة .

وتاليا ما نشره المحلل الدويري :


" لا أدري من على أية ارضية عسكرية يبني بعض المحللين العسكريين تحليلاتهم بسيطرة الاحتلال ونجاح خططه العسكرية ..

هل رأيتموه احتفظ بكيلو متر مربع واحد ؟

هل رأيتموه اعتقل مقاتلا واحدا ؟

هل رأيتم الجنود ينزلون من مصفحاتهم ؟

بالمقابل ..
هل توقفت المقاومة عن إيصال رسائلها للعالم ؟ أقصد الرسائل المصورة ..

هل توقف قصف مدن الكيان الكبيرة ؟

هل توقف إعلان الكيان عن قتلى وجرحى ؟

هل وصل الكيان لأحد القادة الوازنين في المقاومة ؟

إذا كان الكيان متقدما .. فلماذا يبعث رئيس الموساد بمعية رئيس السي آي إيه
إلى قطر ؟ على ماذا يفاوضون ؟

أعود وأقول وكلي ثقة بالله وبمن هم على الأرض ..

إن النصر الحاسم آت آت ... "

MENAFN10112023000151011027ID1107409468

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