اسئلة بالغة الاهمية من الخبير فايز الدويري

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تساءل الخبير العسكري اللواء الأردني فايز الدويري حول ما ينشره المحللون العسكريون بخصوص سيطرة الاحتلال على قطاع غزة .
وتاليا ما نشره المحلل الدويري :
" لا أدري من على أية ارضية عسكرية يبني بعض المحللين العسكريين تحليلاتهم بسيطرة الاحتلال ونجاح خططه العسكرية ..
هل رأيتموه احتفظ بكيلو متر مربع واحد ؟
هل رأيتموه اعتقل مقاتلا واحدا ؟
هل رأيتم الجنود ينزلون من مصفحاتهم ؟
بالمقابل ..
هل توقفت المقاومة عن إيصال رسائلها للعالم ؟ أقصد الرسائل المصورة ..
هل توقف قصف مدن الكيان الكبيرة ؟
هل توقف إعلان الكيان عن قتلى وجرحى ؟
هل وصل الكيان لأحد القادة الوازنين في المقاومة ؟
إذا كان الكيان متقدما .. فلماذا يبعث رئيس الموساد بمعية رئيس السي آي إيه
إلى قطر ؟ على ماذا يفاوضون ؟
أعود وأقول وكلي ثقة بالله وبمن هم على الأرض ..
إن النصر الحاسم آت آت ... "
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