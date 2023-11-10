تعيين سالم راشد الشبلي سفيرا للكويت لدى جنوب أفريقيا

تعيين سالم راشد الشبلي سفيرا للكويت لدى جنوب أفريقيا
التاريخ
11/10/2023 2:37:00 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم رقم 219 لسنة 2023 بتعيين سفير جاء فيه:
مادة أولى: يعين سالم راشد الشبلي - سفيرا للكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
مادة ثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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