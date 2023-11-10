إشهار جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم (208) لسنة 2023 بإشهار جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية جاء فيه:

مادة (1):

تشهر جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2):

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.

وجاء في ملخص النظام الأساسي انه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى عمل منصة تجمع مربي الصقور والهواة لإبداء الآراء والمقترحات لخدمتهم وسهولة التواصل فيما بينهم، وتنظيم المشاركات في الفعاليات الوطنية والدولية المختصة بالصقور بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتعريف الشباب المهتم بهواية الصقور وتربيتها وبمخاطر الأمراض التي تصيبها وطرق الوقاية منها وآخر العلاجات المتوافرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات البيطرية بالدولة، الاستثمار الإيجابي الأوقات فراغ الشباب من خلال تعريفهم بالألعاب الشعبية الخاصة بالصقور، توعية الشباب بطرق الحفاظ على الحياة الفطرية للصقور والمحافظة على الأنواع النادرة منها وخلق البيئة الملائمة لها، تقديم المقترحات باستغلال الأماكن المناسبة كمحميات لأنواع الصقور في الكويت، المساهمة في تقديم إحصائية خاصة بأنواع الصقور وأعدادها الموجودة في الدولة لتقديمها إلى الجهات ذات الاختصاص، عمل أنشطة تثقيفية وتعريفية في أنواع الصقور وطرق تربيتها وتكاثرها وحمايتها من الانقراض وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والأعضاء المؤسسون هم:

1 - سيف لافي لافي الشلاحي

2 - عبدالله ناشي شحيتان الرشيدي

3 - سعود فدعوس سعود الراجحي

4 - ناصر علي حسن العجمي

5 - جمعان معتق جمعان الصليلي

6 - فهد طحيشل مضحي الخشاب

7 - محمد سعد محمد الطواري

8 - حمود محمد حمود الرشيدي

9 - سعد فلاح ساري الثويمر

10 - محمد خالد سليمان الهاملي

11 - عبدالرحمن عايض مرزوق البنيان

12 - مطلق فلاح طحيشل الخشاب

13 - فايز فلاح ضاحي الرشيدي

14 - سعد ناصر صحن الخرينج

15 - سعد سالم سعد الفجي

16 - طلال علي حسين سوارج الرشيدي

17 - فهد راشد جابر العجمي

18 - فهد منصور مطلق الجنوبي

19 - بدر ناصر محمد الفجي

20 - راشد ناشي شحيتان المحيش

21 - عبدالله فدعوس سعود الراجحي

22 - يوسف علي حسين الرشيدي

23 - عبدالله محمد عبدالله العيفان

24 - ناصر سعد خالد الطشة

25 - منصور سالم طاهر الشمري

26 - يوسف عبدالله محمد المطاوعة

27 - ناصر مبارك علي الخنفور

28 - حمد عبدالله حمود الفجي

29 - عبدالعزيز محمد ناصر العازمي

30 - عبدالله ناصر فهد الدويلة

31 - ناصر راشد صالح ذيب الهاجري

32 - خالد محمد ناصر ملفي المرشد

33 - عبدالمحسن فالح ساحب الشمري

34 - يوسف أحمد مبارك الفجي

35 - فهد خليفه خلف الهيفي

36 - عادل فلاح ساري الثويمر

37 - أحمد مساعد ناصر ذيب الهاجري

38 - حمد صالح حمد الشبال

39 - خالد عبدالله فلاح العرادة

40 - محمد سعد عبدالله هدبه الرشيدي

41 - علي محمد حسين الدويلة

42 - فيصل محمد طواري الطواري

43 - بدر ناصر سالم الشلاحي

44 - مرزوق فالح فلاح العازمي

45 - محمد فلاح طحيشل الخشاب

46 - عبدالله صلاح خليفة العيفان

47 - مشاري علي حسين سوارج الرشيدي

48 - عبدالله عايض مرزوق البنيان

49 - عبدالله بدر مطر الرشيدي

50 - علي أحمد علي النصافي

51 - عبدالله خالد محمد الشلاحي

52 - محمد هزاع عايض الرشيدي

53 - مرشد أحمد مرشد الرشيدي

54 - سالم ناصر سالم الشلاحي

55 - عيد ناشي شحيتان الرشيدي

56 - فيصل سعيد نمر الرشيدي

57 - بندر ناصر محمد الفجي

58 - عبدالله منصور مطلق ابركه الجنوبي

59 - عبدالرحمن عبدالكريم مطلق النصافي

60 - فرج عبدالله فرج الرشيدي

61 - نايف عبدالهادي راشد الفجي

62 - فراج عبدالله فراج الرشيدي

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.