منح موظفة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية القرار رقم 752 لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية جاء فيه:
مادة أولى: تمنح منوة علي بن عيد - مهندس أول كيمياء، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2023 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
مادة ثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
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