منح موظفة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية القرار رقم 752 لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية جاء فيه:

مادة أولى: تمنح منوة علي بن عيد - مهندس أول كيمياء، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2023 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

مادة ثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.