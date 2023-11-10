مدينة الشارقة للنشر تدعم الناشرين بميزات تصل إلى 3 ملايين درهم

الحساني: تشجيع المستثمرين والناشرين على الاستفادة من الفرص والميزات والخبرات في بيئة متكاملة

الشارقة - يوسف غانم

بتوجيهات من رئيسة مجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب» الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر - أول منطقة حرة في العالم مخصصة للنشر والطباعة والتوزيع - عن دعم الناشرين الراغبين بإنشاء أو نقل مقر أعمالهم إلى المدينة، بتسهيلات مالية يصل مجموعها إلى 3 ملايين درهم، حيث سيعفى الناشرون - سواء من داخل الدولة أو أي مكان في العالم - من 90% من رسوم التراخيص وتأسيس الأعمال، وذلك لمساعدتهم على الوصول إلى الفرص والمميزات والأسواق العالمية التي توفرها مدينة الشارقة للنشر.

وتجسد هذه المبادرة جهود مدينة الشارقة للنشر لتعزيز صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، وتؤكد مكانة الشارقة على خارطة المدن العالمية الجاذبة لرواد الصناعات الإبداعية، إذ تنص عقود اتفاقيات الناشرين المستفيدين من المبادرة على التعهد بطباعة ما لا يقل عن خمسة عناوين مؤلفات جديدة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.

وقال مدير إدارة خدمات الناشرين في «هيئة الشارقة للكتاب»، ومدير «مدينة الشارقة للنشر» بالإنابة منصور الحساني: يأتي هذا الدعم في إطار حرص مدينة الشارقة للنشر على تعزيز دورها كمنصة عالمية للنشر والطباعة والتوزيع، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص والميزات التي تقدمها، إذ يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة للانضمام إلى مجتمع دولي من الناشرين الذين يتخذون من الشارقة مقرا لأعمالهم، ليصبح الناشرون الجدد جزءا من النجاح الذي حققته مدينة الشارقة للنشر على مدى سنواتها، مما يوفر لهم فرصة العمل في بيئة متكاملة، والاطلاع على الخبرات والتطورات وتبادل المعارف في بيئة تنافسية، كما أنه يترجم إيمان الشارقة بأهمية الصناعات الإبداعية في الاقتصاد، وسعيها الدائم لدعمها وتطويرها بكل الوسائل الممكنة، ونحن نرحب بكل الناشرين الذين يشاركوننا هذه الرؤية والرسالة».

دعم الإبداع

وتشكل المبادرة خطوة جديدة في مسيرة هيئة الشارقة للكتاب للنهوض بالحوار الثقافي بين الحضارات، ودعم النتاج الإبداعي والأدبي والمعرفي للكتاب في المنطقة والعالم، إذ تساهم في إضافة مئات المؤلفات الجديدة إلى خزانة الكتاب العربي والعالمي، وتفتح فرصا جديدة أمام الكتاب لنشر أعمالهم، وتقديم رؤاهم للقراء من مختلف اللغات، حيث تستهدف المبادرة الناشرين المشاركين في المعرض من مختلف البلدان والثقافات والمهتمين بكافة مجالات الكتابة، من التاريخ، إلى الأدب، والفن، والفكر، والفلسفة وغيرها.