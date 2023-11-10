إشهار جمعية أمان وأسماء الأعضاء المؤسسين

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس السعود القرار الوزاري رقم (210) لسنة 2023م بإشهار جمعية أمان.

جاء فيه:

مادة (1)

تشهر جمعية أمان وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية انه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية أمان) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية إلى مناهضة العنف ضد النساء، والقضاء على كافة أشكال التميز بحق النساء والتمكين لهن، وزيادة فعالية وكفاءة مشاركة النساء في التنمية المجتمعية، وإنشاء بيئة لحماية وتعزيز وتنمية الطفل وأسرهم من أجل مستقبل افضل، ومراجعة التشريعات والقوانين للمرأة والطفل، والعمل والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

1 - نورية عبدالعزيز محمد فيروز.

2 - نجاة عبدالعزيز علي الحشاش.

3 - سعاد فهد محمد الفريح.

4 - مشاعل دخيل الله فالح العدواني.

5 - إيمان عبدالرحمن خليل العنيزي.

6 - حسن يوسف حسن النجادة.

7 - عذراء محمد حضر الرفاعي.

8 - حنان خلف ضحوي عبيد.

9 - بدرية عبدالعزيز محمد الفيروز.

10 - مريم فيصل أحمد اللوغاني.

11 - نورة فؤاد عبدالله مندني.

12 - لطیفة جاسم محمد العمران.

13 - وسام عبدالرزاق خالد المضف.

14 - رنا عبدالوهاب حسين القرطاس.

15 - محمد حسين محمد الدلال.

16 - خليفة محمد سلطان بورسلي.

17 - ابتهال محمد أحمد العوضي.

18 - إقبال علي محمد البسام.

19 - عبدالمحسن أحمد حمد المشاري.

20 - أصايل عبدالرزاق أحمد الياسين.

21 - عبدالعزيز عبداللطيف حسن البدر.

22 - الجادل عبداللطيف حسن البدر.

23 - آمال مبارك المضاحكة.

24 - ريم فهد عبدالله المشعان.

25 - هند عبدالله محمد الوطيان.

26 - أسماء يحيى عثمان.

27 - عمر خلف سالم عبدالجليل.

28 - دانيه وليد عبدالوهاب العثمان.

29 - نجله مبارك محمد الجناعي.

30 - دعاء إبراهيم مهلهل الياسين.

31 - أمل براك عبدالمحسن المطير.

32 - دلال غازي فيصل العبدالجليل.

33 - بريق عبدالله دخيل الشايع.

34 - لولوه عبدالله الدخيل الشايع.

35 - سارة حمود عبداللطيف الفلاح.

36 - هدى حمود عبداللطيف الفلاح.

37 - ليلى حمود عبداللطيف الفلاح.

38 - فريدة عبدالله عبدالعزيز الزاحم.

39 - فادية جاسم خالد المرزوق.

40 - جمال فرحان صلال العنزي.

41 - خالد عصام عبدالمحسن المرزوق.

42 - عبدالله محمد عبدالرحمن الفيروز.

43 - أمل حسين محمد الدلال.

44 - ابتسام علي محمد البسام.

45 - ديمه وليد عبدالوهاب العثمان.

46 - وليد عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان.

47 - مريم علي ماهر هدهود.

48 - غنيمة عصام عبدالمحسن المرزوق.

49 - سارة محمد صالح امان.

50 - لطيفة يعقوب يوسف الوقيان.

51 - فاطمة إبراهيم حسن الغيث.

52 - لجين فائز عبدالله الهاجري.

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية 6 اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.