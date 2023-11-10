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الخدمة المدنية إضافة منطقة الوفرة السكنية الجديدة لمناطق الفئة الأولى من المناطق النائية

11/10/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ سالم العبدالله القرار رقم (31) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية جاء فيه:
مادة (1)
تضاف منطقة الوفرة السكنية الجديدة لمناطق الفئة الأولى من المناطق النائية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من 2023/11/1، وينشر في الجريدة الرسمية.

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