الخدمة المدنية إضافة منطقة الوفرة السكنية الجديدة لمناطق الفئة الأولى من المناطق النائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ سالم العبدالله القرار رقم (31) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية جاء فيه:
مادة (1)
تضاف منطقة الوفرة السكنية الجديدة لمناطق الفئة الأولى من المناطق النائية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من 2023/11/1، وينشر في الجريدة الرسمية.
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