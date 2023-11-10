سفيرنا لدى إسبانيا قدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى إمارة أندورا

MENAFN - Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى مملكة إسبانيا خليفة الخرافي أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى إمارة أندورا للحاكم المشترك للإمارة للأسقف جوان أنريك فيفيس.

وقالت سفارتنا لدى إسبانيا في بيان إن السفير الخرافي نقل للأسقف تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتحيات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.

وأضاف البيان ان الطرفين تطرقا في لقاء ثنائي عقب تقديم أوراق الاعتماد إلى أهم قضايا العلاقات الثنائية والاستثمارية والسياسية والاقتصادية وأبرز القضايا على الساحة الدولية لاسيما القضية الفلسطينية.

وأكد الطرفان الرغبة في فتح مجالات التعاون إلى آفاق أرحب لاسيما بعد تدشين خط الطيران المباشر للخطوط الجوية الكويتية بين مدينة الكويت ومدينة (برشلونة) الإسبانية القريبة من إمارة أندورا بما يساعد على دفع العمل على تنمية جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السفير الخرافي أمس الخميس نسخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم في إمارة أندورا لوزيرة خارجية الإمارة إيما تور فوس في مقر الوزارة في العاصمة (أندورا لا فيلا) وعقدا اجتماعا ثنائيا بحث فيه الجانبان القضايا ذات الأهمية على الصعيدين الثنائي والدولي.