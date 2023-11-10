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فيصل الحمود استقبل السفير الأردني

11/10/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمنزله سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان راكان المجالي بمناسبة تعيينه سفيرا للأردن لدى الكويت مرحبا به بين أهله وإخوانه وعشيرته وتبادلا الأحاديث الودية عن التقارب ما بين الكويت والأردن وقوة العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين اللذان تجمعهما أواصر المودة والمحبة والأخوة على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأكد الشيخ فيصل الحمود علاقته المتينة الشخصية بأهله وأحبائه الشعب الأردني الطيب الأصيل، ومن ثم اصطحب الحمود المجالي في رحلة بحرية على ضفاف الشواطئ الكويتية الباهية وأولم على شرفه.
وأعرب الشيخ فيصل الحمود بتمنياته القلبية للسفير المجالي بطيب الإقامة في بلده الثاني الكويت والتوفيق والسداد والنجاح في عمله.
ومن جهته، أعرب السفير المجالي عن امتنانه وشكره للشيخ فيصل الحمود على كرمه وسعادته بلقائه وأن تلك الحفاوة ليست بالغريبة على شيوخ وشعب الكويت الطيبين، داعيين المولى عز وجل ان يحفظ الكويت والأردن ويديم المودة والمحبة فيما بينهما.

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