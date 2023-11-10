(يونسكو) تتبنى قرارا تقدمت به الكويت و18 دولة عربية بشأن عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة

القرار يطالب بالتوقف فوراً عن أي هجوم ضد المدنيين واتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في القطاع من التعرض للمزيد من الأذى والضرر

تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قرارا بشأن تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة المنظمة.

وتم اعتماد القرار خلال اجتماع المؤتمر العام للمنظمة في دورته الـ 42 بعد تصويت 104 دول، حيث صوتت 96 دولة لصالح القرار الذي عارضته ثماني دول فيما امتنعت 33 دولة عن التصويت.

وينص القرار على الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في قطاع غزة من التعرض للمزيد من الأذى والضرر امتثالا لأحكام اتفاقيات اليونسكو المتعلقة بهذه المسألة.

ويطالب القرار بالتوقف فورا عن أي هجوم ضد المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم أو عن إلحاق المزيد من الأذى لهم بالإضافة إلى أي هجوم على المدارس والكليات والجامعات وبتأكيد الحق في التعليم في ظل الاحترام التام لأحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2601 (2021).

ويدعو القرار الهيئات الرئاسية لجميع اتفاقيات اليونسكو وبرامجها الدولية الحكومية المعنية إلى تقييم الوضع المتدهور في قطاع غزة وإعداد تدابير للتصدي لعواقب هذا الوضع في مختلف مجالات اختصاص المنظمة على أن تتولى المديرة العامة والأمانة تيسير المساعي المبذولة في هذا الصدد.

وتم تقديم القرار من قبل الكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي ودولة فلسطين والسودان والعراق وعمان وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا واليمن.

وكانت الكويت قد دعت يوم الأربعاء الماضي الدول الأعضاء بمنظمة (يونسكو) إلى اعتماد مشروع قانون في شأن عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شعواء من الاحتلال الإسرائيلي على اختصاصات المنظمة وأجهزتها كافة.