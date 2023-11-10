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مفتى الجمهورية: تراب الوطن مقدس عند المصريين.. فيديو

11/10/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحفاظ الوطن يعتبر حفاظ على الدين، لافتا إلى أنه إذا ضاع الوطن ضاع الدين.



وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "رسول الله صلى الله عليه وسلم،
دافع عن المدينة المنورة عندما أمر بالقتال، فقد كان يدافع عن الوطن والدين، وفى حالنا المعاصر قد تم وضع حدود للدول، ورغم هذه الحدود نشأت علاقة على كافة المستويات من الشخص العادى والمؤسسات والجيش من نوع خاص مع الأرض، فلا يستطيع مصرى أن يفرط فى حبة رمل، وأصبحت هذه عقيدة فى الجيش المصرى".







واستكمل: "تراب الوطن عند المصريين مقدس ويبذلون أرواحهم فى مواجهة أى اعتداء، والجميع يقوم بالحفاظ على الدولة الوطنية، والذى نعتقد أنه يجب شرعا الحفاظ على الدولة الوطنية".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
















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