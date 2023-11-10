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آلاف اليابانيين يتظاهرون وسط العاصمة طوكيو دعما لفلسطين.. فيديو

11/10/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت العاصمة اليابانية اليوم الجمعة، مظاهرة شارك فيها بضعة آلاف دعما لفلسطين، رافعين شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك اليابانيون فى المسيرة رغم البرد والأمطار الغزيرة، وتجمت جماهير غفيرة ومتعددة الأعراق في الساحة أمام جامعة الأمم المتحدة فى وسط طوكيو.

ولم تتسع الساحة لجميع المشاركين فامتد التجمع إلى الرصيف.


مظاهرات طوكيو


مظاهرات فى اليابان





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