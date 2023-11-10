1000 مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية يدعون بايدن لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها، أن هناك أكثر من 1000 مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.
وفجرًا نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حزام ناري في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة، فيما تمركزت دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق العيون بحي النصر في قطاع غزة.
كما تمركزت دبابات الاحتلال في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون، بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية، وفقًا لوكالة شهاب الفلسطينية.
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