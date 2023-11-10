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1000 مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية يدعون بايدن لوقف العدوان على غزة

11/10/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها، أن هناك أكثر من 1000 مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.



وفجرًا نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حزام ناري في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة، فيما تمركزت دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق العيون بحي النصر في قطاع غزة.



كما تمركزت دبابات الاحتلال في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون، بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية، وفقًا لوكالة شهاب الفلسطينية.












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