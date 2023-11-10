تدشين خط جوى مباشر بين نيجيريا والجزائر

(MENAFN
- Youm7) كشف وزير الطيران النيجيرى فيستوس كيامو، عن الاستعداد لإبرام مذكرة تفاهم مع الجزائر بشأن خط طيران مباشر بين البلدين، بما يمثل إحياءً لاتفاقية خدمة جوية ثنائية تم إبرامها منذ عقود.
ويأتى هذا الاتفاق تزامنًا مع زيارة وفد جزائرى إلى العاصمة النيجيرية (أبوجا)، حيث من المقرر تدشين الخط الجوى المباشر بين الجزائر ونيجيريا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال وزير الطيران النيجيري، إن الجانب الجزائرى يرغب فى إضافة خط بين الجزائر وأبوجا، بالإضافة إلى إحياء الخط بين الجزائر ولاجوس، فيما أبدت شركة الطيران النيجيرية فتح خط إلى مدينة وهران الجزائرية.
وأضاف أنه من المتوقع توقيع الاتفاقية خلال وقت قريب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم فى خفض أسعار تذاكر الطيران لصالح نيجيريا، فضلًا عن الفائدة التى ستعود على الجانب الجزائري.
وبدوره، أكد سفير الجزائر فى نيجيريا حسين لاتلي، أن إقامة شراكة قوية لا بد أن تعتمد على رحلات جوية مباشرة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى نقاط الأساسية المشتركة فى هذا الاتفاق.
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