تدشين خط جوى مباشر بين نيجيريا والجزائر

MENAFN - Youm7) كشف وزير الطيران النيجيرى فيستوس كيامو، عن الاستعداد لإبرام مذكرة تفاهم مع الجزائر بشأن خط طيران مباشر بين البلدين، بما يمثل إحياءً لاتفاقية خدمة جوية ثنائية تم إبرامها منذ عقود.

ويأتى هذا الاتفاق تزامنًا مع زيارة وفد جزائرى إلى العاصمة النيجيرية (أبوجا)، حيث من المقرر تدشين الخط الجوى المباشر بين الجزائر ونيجيريا خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وقال وزير الطيران النيجيري، إن الجانب الجزائرى يرغب فى إضافة خط بين الجزائر وأبوجا، بالإضافة إلى إحياء الخط بين الجزائر ولاجوس، فيما أبدت شركة الطيران النيجيرية فتح خط إلى مدينة وهران الجزائرية.



وأضاف أنه من المتوقع توقيع الاتفاقية خلال وقت قريب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم فى خفض أسعار تذاكر الطيران لصالح نيجيريا، فضلًا عن الفائدة التى ستعود على الجانب الجزائري.



وبدوره، أكد سفير الجزائر فى نيجيريا حسين لاتلي، أن إقامة شراكة قوية لا بد أن تعتمد على رحلات جوية مباشرة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى نقاط الأساسية المشتركة فى هذا الاتفاق.







