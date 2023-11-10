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وزير خارجية تونس: نحرص على تقديم كافة الدعم للشراكة التى ستنتج عن قمة الرياض

11/10/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار أن القمة السعودية الإفريقية الأولى المنعقدة حاليا بالمملكة العربية السعودية لها دور بارز فى دعم علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج فى القمة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التونسية فى بيان اليوم /الجمعة/.


وأشار عمار إلى حرص بلاده على تقديم كافة الدعم للشراكة التى ستنتج عن هذه القمة ووضع كافة تجاربها وخبراتها لخدمة هذه الشراكة الشاملة.


كما شدد الوزير على أهمية دعم وتكثيف التشاور بين المملكة ودول القارة من جهة، وبين المملكة والاتحاد الإفريقى من جهة أخرى من أجل تنسيق المواقف بخصوص أهم القضايا الراهنة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه الوطنية الشرعية الكاملة.







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