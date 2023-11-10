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لبنان: إصابة عامل وتضرر قسم الطوارئ بمستشفى ميس الجبل جراء استهداف إسرائيلى

11/10/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف إسرائيل لمستشفى ميس الجبل فى جنوب لبنان ، ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، فى تحدٍ صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية كافة.

وأكدت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنسانى الدولي، ويعرض حياة الأبرياء والمرضى للخطر.


وحملت الوزارة السلطات الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذى كان سيؤدى إلى نتائج كارثية لو أن القذيفة المدفعية التى استهدفت المستشفى انفجرت.


ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها فى ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية.

وطالبت الوزارة بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.


واعتبرت الوزارة أن حماية الصحة والسلامة العامة هى من أسمى الواجبات الإنسانية، ويجب أن تكون فوق أى اعتبارات سياسية أو عسكرية.







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