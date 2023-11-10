الصحة اللبنانية: استشهاد 75 وإصابة 301 بسبب العدوان الإسرائيلى على الجنوب

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 75 شخصًا وإصابة 301 آخرين منذ بداية العداون الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى فى الثامن من شهر أكتوبر الماضى.

وأكدت الوزارة - فى تقرير لها اليوم الجمعة - أن 92 بالمائة من المصابين ذكور و97 بالمائة منهم يحملون الجنسية اللبنانية، موضحة أن 38% من الإصابات ناتجة عن صدمة و30 بالمائة عن انفجار و27 بالمائة ناتجة عن تعرض كيميائى.



وأوضحت الوزارة أن عدد النازجين التراكمى من الجنوب اللبنانى جراء الاعتداءات الاسرائيلية بلغ 25 ألفًا و708 نازحين حتى الثانى من شهر نوفمبر الجارى.