الصحة اللبنانية: استشهاد 75 وإصابة 301 بسبب العدوان الإسرائيلى على الجنوب

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 75 شخصًا وإصابة 301 آخرين منذ بداية العداون الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى فى الثامن من شهر أكتوبر الماضى.
وأكدت الوزارة - فى تقرير لها اليوم الجمعة - أن 92 بالمائة من المصابين ذكور و97 بالمائة منهم يحملون الجنسية اللبنانية، موضحة أن 38% من الإصابات ناتجة عن صدمة و30 بالمائة عن انفجار و27 بالمائة ناتجة عن تعرض كيميائى.
وأوضحت الوزارة أن عدد النازجين التراكمى من الجنوب اللبنانى جراء الاعتداءات الاسرائيلية بلغ 25 ألفًا و708 نازحين حتى الثانى من شهر نوفمبر الجارى.
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