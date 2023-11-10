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18 تدريبا بيئيا تنفذها وزارة البيئة.. تعرف عليها

11/10/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Youm7) حرص جهاز شئون البيئة على تنفيذ خطة للأنشطة التدريبية للجهات والمنشآت المختلفة تراعى فيها الممارسة العملية الواعية، بمهام وسياسات المنظمات بمختلف تخصصاتها، وتحدد ملامحها المنهجية العلمية في كل مكوناتها بحيث تكون هذه الخطة أداة فاعلة في أيدى القائمين على برامج التدريب البيئي للمنشآت المختلفة بشكل يفسح مجال الاستفادة لكافة الكوادر البيئية.



وقدمت الإدارة العامة للتدريب "إدارة تسويق برامج التدريب البيئي" مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالاتفاق مع الجهة الطالبة طبقا لاحتياجاتهم في مختلف المجالات البيئية وتحدد التكلفة طبقا للبرنامج (مدته – عدد الحاضرين)، وأبدت استعدادها لإعداد أي برنامج مختلف عن البرامج الثابته والتي يتم تنفيذها.



واكدة وزارة البيئة انه لن يتم تنفيذ البرنامج التدريبي بأقل من 8 أفراد.

وشملت خطة إدارة تسويق برامج التدريب البيئي



اسم البرنامج مدة البرنامج الفئة المستهدفة
1 التفتيش والسجلات البيئية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت و الإدارة الوسطي

2 إدارة المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية 3 أيام إدارة عليا وإدارة وسطي

3 إدارة الأزمات والكوارث البيئية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت

4 إدارة المواد الخطرة في الصناعات الكيماوية 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

5 تأهيل مسئولي البيئة بالمنشآت الصناعية 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

6 ورشة عمل عن السجلات البيئية يومان مسئولي البيئة بالمنشآت

7 الرصيد الذاتي والقياسات المعملية لمصانع الأسمنت3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

8 حماية البيئة في المنشآت السياحية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت السياحية

9 الطرق المعملية لتحليل مياه الصرف الصناعي 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

10 تطبيقات الطاقة المتجدده وأثرها على التغيرات المناخية 4 أيام إدارة عليا وإدارة وسطى

11 ترشيد وكفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

12 النمو الأخضر والتنمية المستدامه 3 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت

13 مخاطر بيئة العمل 3 أيام مسئولى البيئة والسلامة الصناعية بالمنشآت

14 تقييم المخاطر الكمية والكيفية فى الصناعات البترولية 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت البترولية

15 الإدارة المتكاملة للمخلفات السائلة 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

16 إعداد درسات تقييم الأثر البيئى لمشروعات الطاقة 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت البترولية

17 استراتيجية تطوير الإنتاج الأنظف 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

18 الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة 3 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت والمصانع


















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