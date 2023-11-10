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وزير السياحة يعقد لقاءات مع منظمى رحلات وشركات طيران ألمانية ودولية

11/10/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Youm7) استكمل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اللقاءات المهنية التي يعقدها في ختام أيام زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، بعقد لقاءات موسعة، مع مسئولي وممثلي منظمى الرحلات وشركات الطيران الألمانية والدولية، وذلك بمقر السفارة المصرية ببرلين.



وحرص أحمد عيسى في مستهل هذه اللقاءات، على التأكيد على دعم الوزارة الكامل لصناعة السياحة ولشركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران.



واستعرض مختلف الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرار حركة السياحة وفقاً للمستهدفات، واطلعهم في هذا الإطار على المستجدات بشأن برنامج تحفيز الطيران، بالإضافة إلى حزم الحوافز الأخرى التي توفرها الوزارة في مجال الترويج السياحي مثل برامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية.



كما استعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الألماني بصفة خاصة، مؤكداً على استقرار الأوضاع في مختلف المقاصد السياحية المصرية، ومشيراُ إلى قيام عديد من السائحين بتوثيق انطباعاتهم الإيجابية عن زيارتهم في مصر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



كما تعرف الوزير على موقف الطلب حالياً في السوق الألماني وحركة الحجوزات على المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والخطط التشغيلية الخاصة بهم، وكذلك حجم الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر.



ولقد حرص على الاستماع إلى آراء ومقترحات منظمى الرحلات وشركات الطيران لاستمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الى مصر.



وتحدث عن المنتجات السياحية الرئيسة التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها وتركز الوزارة عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وكذلك بعض المنتجات السياحية الجديدة منها منتج القاهرة الكبري الثقافي الجديد الذي يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى من خلال برنامج سياحي واحد.



وأضاف أن هناك أيضاً فرصة كبيرة متاحة أمامهم للترويج بين عملائهم للمنتج السياحي المصري الذي يجمع بين أكثر من نمط وتجربة سياحية مختلفة، لافتاً إلى تميز مصر بالمقومات السياحية الثرية والربط الموجود بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها.



وأوضح أنه جاري العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر
وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وخاصة تحسينها في كافة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر ومنها ما تشهده منطقة أهرامات الجيزة، وغيرها.



واستعرض أيضاً فرص الاستثمار السياحي والفندقي في مصر ولا سيما من خلال حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي وتقديم فرص استثمارية واعدة، مشيراً الى التوسعات والنمو المرتقب في أعداد الغرف الفندقية خلال العام القادم.



وفي سياق متصل، يختتم، أحمد عيسى، زيارته اليوم، للعاصمة الألمانية برلين، بعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلامية الالمانية والدولية.














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