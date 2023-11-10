جرائم إسرائيل مستمرة.. غدا فى اليوم السابع

MENAFN - Youm7) ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " جرائم إسرائيل مستمرة.. دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات غزة ولا مكان آمنا للمصابين.. «القاهرة للسلام» أطلقت شرارة البدء.. والعرب فى مواجهة البلطجة الإسرائيلية.









اقرأ فى العدد أيضا..





مصر وقطر ترفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. الرئيس السيسى وأمير قطر: التصعيد العسكرى فى غزة يدفع المنطقة إلى اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.. والرئاسة: الزعيمان بحثا حماية المدنيين الأبرياء فى القطاع ووقف نزيف الدم





الأربعاء آخر موعد لتنازلات المرشحين فى الانتخابات الرئاسية.. «الوطنية للانتخابات» تبدأ فى تشكيل اللجان الفرعية والعامة بإشراف 13 ألف قاض





تعديلات قانون الطفل أمام مجلس النواب غدا.. تشديد العقوبات لعدم الإبلاغ عن المواليد أو تقديم بيانات كاذبة





حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعلى لغة «الحوار»





الألعاب الإلكترونية كارثة تهدد صحة أطفالنا الجسدية والنفسية.. «الدوبامين» كلمة السر

فى إدمان «السم المضىء».. الانتحار والاكتئاب والعنف أبرز الانتكاسات





4 تشريعات على أولوية «محلية النواب» أبرزها «الإدارة المحلية وتقنين وضع اليد»





تحفيز الشركات الناشئة بإنهاء الفحص الضريبى فى 90 يوما.. «المالية»: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى





«التعاون الدولى» و«الطيران» يبحثان سبل دفع الجهود الداعمة للقطاع.. «المشاط»: تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية لتوفير آليات التمويل لتنفيذ المشروعات



